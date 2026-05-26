ويأتي مونديال 2026 مختلفا عن النسخ السابقة، كونه أول بطولة تقام في 3 دول، وأول نسخة بمشاركة 48 منتخبا بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعدما ظل النظام السابق قائما بمشاركة 32 منتخبا منذ نسخة 1998 وحتى 2022.

يامال وكوبارسي.. مستقبل إسبانيا

في مقدمة المواهب المنتظرة يبرز الثنائي الإسباني لامين يامال وباو كوبارسي لاعبا برشلونة.

بدأ يامال مسيرته مع الفريق الأول في سن مبكرة جدا عندما أشركه المدرب تشافي هيرنانديز وهو لم يتجاوز 16 عاما، قبل أن يصبح ركيزة أساسية في الفريق خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، مسهما في تحقيق الثلاثية المحلية عام 2025 والتتويج بالدوري هذا الموسم.

كما ساهم يامال في تتويج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 في ألمانيا، مسجلًا هدفا مهما أمام فرنسا في نصف النهائي، وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم خلال حفل الكرة الذهبية.

وسيبلغ عامه التاسع عشر في 13 يوليو، قبل أيام من نهائي المونديال، ويحلم بأن يصبح أول لاعب يتوج بيورو وكأس العالم قبل سن 20 عاما.

أما كوبارسي، فقد تطور سريعا ليصبح أحد أبرز مدافعي أوروبا، مع برشلونة والمنتخب الإسباني، ويتميز بقدراته في التعامل مع الكرة وقراءة اللعب، كما ساهم في فوز إسبانيا بذهبية أولمبياد باريس 2024.

لينارت كارل.. جوهرة بايرن ميونخ

برز الألماني لينارت كارل، لاعب بايرن ميونخ، بسرعة لافتة بعد ظهوره الأول في كأس العالم للأندية 2025 أمام أوكلاند سيتي، في مباراة انتهت بفوز كبير 10-0.

وأصبح كارل ركيزة هجومية في الفريق البافاري وكسب ثقة المدرب فنسنت كومباني، كما استدعاه مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان في مارس الماضي، وشارك في مباراتين وديتين أمام سويسرا وغانا.

ماستانتونو وإندريك.. آمال أميركا الجنوبية

في ريال مدريد، يبرز الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو الذي بدأ بقوة قبل أن تتراجع مشاركاته لاحقا، في ظل المنافسة القوية على المراكز الهجومية بقيادة ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز، ما يجعل فرصه في المونديال غير مؤكدة رغم ظهوره الدولي الأول أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم.

أما البرازيلي إندريك، فيحلم بقيادة السيليساو لاستعادة لقب كأس العالم الغائب منذ أكثر من 24 عاما، ويتميز بسرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، سواء جناح أو مهاجم صريح، بعدما سجل 8 أهداف مع ليون الفرنسي وصنع مثلها، إلى جانب أهدافه مع ريال مدريد.

كيندي بايز ومورا.. بروز من الإكوادور والمكسيك

يبرز الإكوادوري كيندي بايز، لاعب تشيلسي المعار إلى ريفر بليت، والذي تألق في التصفيات وسجل هدفا تاريخيا بعمر 16 عاما، ليصبح أصغر لاعب يسجل في تصفيات أميركا الجنوبية، كما خاض أكثر من 23 مباراة دولية.

ومن المكسيك، يظهر جيلبرتو مورا كأحد أبرز المواهب، بعد ظهوره المبكر مع تيخوانا والمنتخب المكسيكي، حيث أصبح أصغر لاعب يحقق لقبا دوليا مع المنتخب الأول، وتُوج بكأس الكونكاكاف الذهبية عام 2025.

مباي وديوماندي.. جيل إفريقيا الجديد

في القارة الإفريقية، يبرز السنغالي إبراهيم مباي جناح باريس سان جيرمان، الذي أصبح أصغر هداف في تاريخ كأس أمم إفريقيا، ويتميز بمهاراته في المراوغة والتفوق الفردي.

كما يظهر الإيفواري يان ديوماندي، الذي انتقل سريعا إلى لايبزيج الألماني، وفرض نفسه في صفوف منتخب كوت ديفوار، ليساهم في التأهل إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاما.

وتعكس هذه الأسماء التسعة ملامح جيل جديد من المواهب العالمية التي تترقب الظهور الأول في كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة في تقديم مستويات استثنائية خلال البطولة المقبلة.