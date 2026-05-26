وتأتي تلك الفحوصات قبل أسابيع قليلة من بدء منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي تنطلق منافساتها في 11 يونيو المقبل، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأكد نادي إنتر ميامي أن ميسي (38 عاما) شعر "بآلام جسدية" قبل استبداله في وقت متأخر من عمر المباراة، التي أقيمت، الأحد، وانتهت بفوز فريقه 6-4 في الدوري الأميركي.

وبعد تنفيذه ركلة حرة خلال اللقاء، شعر ميسي بألم في وتر ركبته، وتوجه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد استبداله.

وجاء في بيان مقتضب على موقع إنتر ميامي الإلكتروني الرسمي: "بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية يوم الاثنين، تشير التشخيصات الأولية إلى إصابة ميسي حمل زائد مصحوب بإجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى".

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "سيعتمد موعد عودة ميسي إلى نشاطه البدني على مدى تحسن حالته الصحية والوظيفية".

وكان ميسي، الذي شارك في 5 نسخ من كأس العالم، صرح في وقت سابق بأنه لن يشارك في المونديال، إلا إذا كان بكامل لياقته البدنية.

ويستهل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بمواجهة نظيره الجزائري بعد 3 أسابيع تقريبا، وتحديدا في 16 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الملقب بـ(راقصو التانغو) منتخب هندوراس وديا في كوليدج ستيشن، بولاية تكساس الأميركية، في السادس من ذات الشهر، قبل أن يلعب ضد منتخب أيسلندا في أوبورن، بولاية ألاباما، في لقاء ودي أخير ضمن استعداداته لكأس العام.

ويتطلع منتخب الأرجنتين للتتويج بلقبه الرابع في كأس العالم، بعدما حصل على البطولة أعوام 1978 و1986 و2022.