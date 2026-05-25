وبحسب إذاعة "مونتي كارلو سبورت" الفرنسية، أضاف "الفيفا" أكثر من 100 مليون دولار لقيمة إجمالي الجوائز مقارنة بما أُعلن عنه في ديسمبر الماضي، وذلك لتحفيز المنتخبات على المشاركة.

وستحصل كل المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 على مبالغ مالية بغض النظر عن نتائجها ومسارها في المونديال.

وستحصل المنتخبات التي تقصى من دور المجموعات على جائزة مالية بقيمة 12.5 مليون دولار على الأقل، وكلما تقدمت الفرق في الأدوار الإقصائية ارتفعت قيمة الجوائز.

ولم يكشف "فيفا" بعد عن المبالغ التي ستحصل عليها المنتخبات التي ستصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي، غير أن البطل سيحصل على جائزة كبرى بقيمة 50 مليون دولار.

وافتخر "فيفا" بذلك، وقال رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو في أبريل الماضي: "يفتخر الفيفا بإظهار أقوى وضع مالي في تاريخه، مما يسمح له بمساعدة جميع المنتخبات الأعضاء بطريقة غير مسبوقة، وهذا مثال إضافي على كيفية إعادة استثمار موارد الفيفا في كرة القدم".

وكانت الأرجنتين قد حصلت بعد فوزها بمونديال قطر 2022 على 42 مليون دولار ضمن ميزانية إجمالية بلغت 440 مليون دولار.

وفي نسخة 2026 ستشارك 48 منتخبا في كأس العالم لأول مرة، كما أن التكاليف التي ستتكبدها الاتحادات الوطنية سترتفع مقارنة بالنسخة السابقة، حيث ستحتاج المنتخبات في هذه البطولة للتنقل من مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر.