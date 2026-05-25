وأعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، قائمة اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب الأول في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة التي اختارها دي لا فوينتي عدم وجود أي لاعب من ريال مدريد الإسباني، ووجود 8 لاعبين من برشلونة و3 لاعبين من أتلتيكو مدريد.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تعد هذه أول مرة يشارك فيها منتخب "لاروخا" في كأس العالم دون أي لاعب من النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن لويس دي لا فوينتي قرر استبعاد دين هويسين، الذي كان الأمل الوحيد لـلـ"ميرينغي" في التواجد في تشكيلة المنتخب الإسباني في كأس العالم التي ستنطلق بعد أسابيع.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثامنة من المونديال مع منتخبات السعودية والأوروغواي والرأس الأخضر، ومن المرتقب أن تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو المقبل.

ضمت القائمة التي نشرت، الإثنين، على الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، 26 لاعبا هم:

في حراسة المرمى: أوناي سيمون، وديفيد رايا، وخوان جارسيا.

وفي الدفاع: بيدرو بورو، وماركوس يورينتي، وإيمريك لابورت، وباو كوبارسي، ومارك بوبيل، وإريك جارسيا، ومارك كوكوريلا، وأليخاندرو جريمالدو.

وفي الوسط: رودريجو هيرنانديز، ومارتين زوبيميندي، وبيدري جونزاليس، وفابيان رويز، وميكيل ميرينو، وجافي، وأليكس باينا.

وفي الهجوم: ميكيل أويارزابال، ولامين يامال، وفيران توريس، وبورخا إيجليسيس، وداني أولمو، وفيكتور مونوز، ونيكو ويليامز، ويريمي بينو.

ومن المقرر أن يتجمع المنتخب الإسباني في مدينة لاس روزاس يوم السبت المقبل، لبدء استعداداته لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وسيخوض المنتخب الإسباني مباراتين وديتين، الأولى يوم الخميس 4 يونيو على ملعب "ريازور" أمام العراق، والثانية فجر 9 يونيو على ملعب "كواوتيموك" في مدينة بويبلا المكسيكية أمام بيرو.