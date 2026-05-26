المجر.. صاحبة أكبر انتصار

بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، يتصدر المنتخب المجري قائمة أكبر الانتصارات في تاريخ المونديال، بعدما سحق السلفادور بنتيجة 10 / 1 في مونديال إسبانيا 1982، رغم أن هذا الفوز لم يكن كافيًا لبلوغه الأدوار الإقصائية.

بوشكاش يقود مهرجان التسعة

قبلها بسنوات، اكتسحت المجر منتخب كوريا الجنوبية 9 / صفر في كأس العالم 1954، بقيادة الأسطورة فيرينك بوشكاش، في واحدة من أكثر المباريات تهديفًا بتاريخ البطولة.

سقوط تاريخي لزائير

وفي مونديال 1974، تعرض منتخب زائير، ممثل إفريقيا الوحيد آنذاك، لهزيمة قاسية أمام يوغوسلافيا بنتيجة 0 / 9، لتظل واحدة من أكبر الخسائر في تاريخ المنتخبات الإفريقية بالمونديال.

الثمانية أهداف.. نتيجة متكررة

شهدت البطولة عدة انتصارات بنتيجة 8 / صفر، بدأت بفوز السويد على كوبا في مونديال 1938، ثم اكتساح أوروغواي لبوليفيا بالنتيجة نفسها في كأس العالم 1950.

وتبقى خسارة السعودية أمام ألمانيا 0 / 8 في مونديال 2002 من أكثر النتائج رسوخا في ذاكرة الجماهير العربية، بعدما سجل ميروسلاف كلوزه ثلاثية ضمن مهرجان الأهداف الألمانية.

مونديال 1954.. نسخة الأهداف الغزيرة

عرفت نسخة 1954 بسويسرا بغزارة تهديفية لافتة، حيث فازت تركيا على كوريا الجنوبية 7 / صفر، كما اكتسحت أوروغواي منتخب اسكتلندا بالنتيجة نفسها.

وخسر منتخب هايتي أمام بولندا 0 / 7 في مونديال 1974، بينما تلقت كوريا الشمالية هزيمة ثقيلة بالنتيجة ذاتها أمام البرتغال في كأس العالم 2010، في مباراة سجل خلالها كريستيانو رونالدو هدفا.

وتبقى مواجهة ألمانيا والبرازيل في نصف نهائي مونديال 2014 واحدة من أكثر المباريات صدمة في تاريخ كأس العالم، بعدما سقط “السيليساو” على أرضه بنتيجة 1 / 7.

وسجل المنتخب الألماني 5 أهداف خلال أول نصف ساعة، قبل أن يكمل المباراة بانتصار تاريخي مهد طريقه نحو التتويج باللقب العالمي الرابع.

هل يحمل مونديال 2026 مفاجآت جديدة؟

ويرى مراقبون أن رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا قد يزيد احتمالات ظهور نتائج كبيرة وغير متوقعة، خصوصًا مع مشاركة منتخبات محدودة الخبرة في النهائيات العالمية، ما قد يجعل نسخة 2026 واحدة من أكثر البطولات إثارة على مستوى الأرقام والنتائج.