وأسدل غوارديولا الستار على مسيرة حافلة امتدت 10 سنوات، حقق خلالها الفريق 20 لقبا محليا وقاريا، أبرزها الثلاثية التاريخية بالتتويج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في عام 2023.

وقال المدرب الإسباني في كلمة للجماهير الحاضرة في ملعب (الاتحاد): "أنا متوتر نسبيا، لماذا تحبونني بهذا الشكل؟ لماذا أجد منكم كل هذا الحب؟"

وأضاف: "لم أتخيل أبدا كل هذا الحب، لقد تشرفت بتدريب هذا الفريق لمدة 10 سنوات، والدي الذي يبلغ 95 عاما متواجد معكم اليوم في المدرجات، وربما لا يدرك ما يحدث حوله، لكنني متأكد أنه بعد سنوات عديدة سيبقى اسم عائلتي خالدا في هذا المدرج، إنه شرف كبير لي".

وتابع: "تسمية المدرج باسم شرف كبير لعائلتي سأحظى به طوال حياتي"، وواصل بلهجة ضاحكة: "سأراقب اللاعبين دون أن يشعروا".

وشدد: "اللاعبون ستكون عليهم مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه المستويات، وأتمنى أن يواصلوا الكفاح، هذا النادي بمثابة بيتي".

وواصل غوارديولا توجيه رسائله للجماهير، قائلا: "إذا رأيتموني مستقبلا في أي مكان في العالم سواء في الشارع أو هنا في ملعب الاتحاد، تعالوا لي لنتصافح".

واختتم غوارديولا تصريحه بالقول: "تشرفت بتمثيل هذا النادي، لقد كانت تجربة ممتعة، وكل قرار اتخذته كان من أجل هذا النادي، أحبكم كثيرا".

وتكريما لغوارديولا، أعلن مانشستر سيتي عن تغيير اسم مدرجه الشمالي الموسع حديثا، والذي سيفتتح بالكامل لأول مرة هذا الأسبوع، إلى "مدرج بيب غوارديولا".

كما تم تكليف أحد الفنانين بصنع تمثال لغوارديولا، حيث من المقرر أن يتم وضعه عند مدخل المدرج.