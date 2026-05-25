وفي تصريحات صحفية عقب المباراة، وصف سانتوس نتيجة اللقاء بالمحبطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه أظهر شخصية قوية وقدم أداء تكتيكيا رفيع المستوى.

وأوضح قائلا: "لقد نجحنا في الضغط على الخصم وحرمانه من المساحات التي يفضلها، وكان بإمكاننا تغيير النتيجة لولا غياب الحظ في لحظات حاسمة".

وفي تعليقه على ركلة الجزاء الضائعة التي أثارت الكثير من الجدل، وجه سانتوس رسالة تضامن قوية لقائد الفريق، واصفاً إياه بأحد أفضل اللاعبين في القارة السمراء حاليا.

وأكد المدرب أن إضاعة ركلات الجزاء جزء لا يتجزأ من كرة القدم، وأن كبار النجوم في العالم يمرون بمثل هذه الظروف القاسية، مشددا على أن هذه اللحظة لا تقلل من القيمة الفنية والقيادية للاعب.

واختتم المدرب تصريحاته بالتأكيد على أن وصول الفريق إلى نهائي البطولة ومنافسته حتى الدقائق الأخيرة يعكس التطور الذي يشهده النادي، مشيرا إلى أن فريقه أثبت استحقاقه ليكون ضمن أفضل أندية القارة هذا الموسم.

وختم حديثه بتقديم التهنئة لنادي صنداونز على الفوز باللقب، معرباً عن فخره بالرحلة الشاقة والمشرفة التي قطعها "الزعيم" في هذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا.