واستفاد الفريق الجنوب أفريقي من فوزه ذهابا في بريتوريا بهدف دون رد، ليحسم اللقب بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، ويضيف النجمة الثانية إلى خزائنه بعد تتويجه الأول عام 2016.

نهاية الهيمنة العربية

وأنهى صن داونز سيطرة الأندية العربية على لقب دوري الأبطال، والتي استمرت 9 نسخ متتالية، ليصبح أول فريق غير عربي يرفع الكأس منذ تتويجه السابق قبل نحو عقد.

كما منح اللقب الكرة الجنوب أفريقية تتويجها الثالث قاريا، بعد لقبي أورلاندو بايرتس عام 1995 وصن داونز عام 2016.

في المقابل، أخفق الجيش الملكي في استعادة أمجاده القارية وإضافة لقبه الثاني بعد تتويجه التاريخي عام 1985.

بداية مغربية قوية

دخل الجيش الملكي المباراة بقوة مدعوما بجماهيره الغفيرة، وضغط منذ الدقائق الأولى بحثا عن هدف يعادل نتيجة الذهاب.

وكاد ربيع حريمات أن يفتتح التسجيل مبكرا، قبل أن يتحصل الفريق المغربي على ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو، إثر عرقلة رضا سليم داخل منطقة الجزاء.

ونجح حريمات في ترجمة الركلة إلى هدف التقدم في الدقيقة 40، ليشعل مدرجات ملعب مولاي عبدالله ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

موكوينا يصدم الجيش الملكي

ورغم أفضلية أصحاب الأرض، تلقى الجيش الملكي ضربة قاسية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عندما أطلق تيبوهو موكوينا تسديدة صاروخية ارتطمت بالعارضة قبل أن تعانق الشباك، مانحاً صن داونز هدف التعادل الثمين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الهدف منح الفريق الجنوب أفريقي أفضلية كبيرة مع بداية الشوط الثاني، وأربك حسابات الفريق المغربي الذي أصبح مطالباً بتسجيل هدفين.

وليامز بطل النهائي

وواصل الجيش الملكي ضغطه في الشوط الثاني، وتحصل على ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 76 بعد تدخل من الحارس رونوين وليامز على يوسف الفحلي.

لكن وليامز تحول إلى بطل المباراة بعدما تصدى ببراعة لركلة الجزاء التي نفذها حريمات، ليحافظ على تعادل فريقه ويقربه أكثر من منصة التتويج.

وأضاع الجيش الملكي بعدها عدة فرص خطيرة، أبرزها فرصة جلال الدين الخفيف في الوقت القاتل، فيما كاد صن داونز أن يضيف هدفاً ثانياً لولا إلغاء هدف بداعي التسلل.

تأهل مونديالي جديد

وبهذا التتويج، ضمن صن داونز مقعده في كأس العالم للأندية 2029، ليصبح ثاني ممثل للقارة الأفريقية في البطولة بعد بيراميدز المصري، الذي كان قد تفوق على الفريق الجنوب أفريقي في نهائي النسخة الماضية.

وأكد صن داونز مجدداً مكانته كأحد أقوى المشاريع الكروية في القارة، مستفيداً من استقرار إداري وفني ومالي جعله منافساً دائماً على الألقاب القارية خلال السنوات الأخيرة.