وكان أرسنال قد ضمن ا لفوز باللقب للمرة 14 في تاريخه وللمرة الأولى منذ عام 2004، وذلك بعد تعادل منافسه المباشر مانشستر سيتي مع بورنموث 1/1 يوم الثلاثاء الماضي.

وبعد نهاية المباراة دخل لاعبو أرسنال إلى غرفة الملابس لإرتداء قمصان احتفالية، دون عليها عبارة "الأبطال" إلى جانب رقم 26، حيث أرتدى كل لاعبو الفريق والمدرب ميكيل أرتيتا تلك القمصان للاحتفال برفع كأس الدوري في ملعب "سلهرست بارك".

ورفع مارتن أوديغارد، قائد أرسنال" الكأس أمام المدرج الذي تواجدت به جماهير أرسنال في ملعب كريستال بالاس، ودخل اللاعبون والجماهير في أجواء احتفالية كبيرة بعد عودة اللقب الذي غاب 22 عاما، بحضور الأمريكي ستان كرونكي، مالك النادي، ونجله جوش كرونكي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس النادي.

وقامت الجماهير بالغناء مع اللاعبين بالإضافة إلى إلتقاط الجماهير للصور التذكارية مع اللاعبين والمدرب أرتيتا في مشهد احتفالي لم يحدث منذ نهاية موسم 2003/2004 على ملعب "هايبري" الملعب السابق لأرسنال الذي انتقل إلى ملعب "الإمارات" منذ صيف عام 2006.

وسيواجه أرسنال يوم السبت المقبل منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.