صلاح، الذي تحول خلال سنواته مع ليفربول إلى أحد أبرز أساطير النادي، ترك بصمة استثنائية عبر الأهداف والبطولات والأرقام القياسية، إذ أصبح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ الفريق بمختلف البطولات، والهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبيل مواجهة برينتفورد في الجولة الأخيرة من "البريميرليغ"، نشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" مقطع فيديو تضمن رسائل مباشرة من الجماهير إلى صلاح، عبّروا فيها عن امتنانهم لما قدمه للنادي والمدينة.

وجاء في بعض الرسائل: "أنت واحد من أفضل اللاعبين الذين مروا على ليفربول"، و"أعطيتنا لحظات لن ننساها أبدا"، فيما قال آخرون: "شكرا لأنك فعلت ذلك بالقميص الأحمر"، و"لم تمنحنا البطولات فقط، بل منحت النادي والمدينة كل شيء".

وشهدت مواجهة برينتفورد أجواء وداعية خاصة لصلاح وللأسكتلندي أندي روبرتسون، اللذين خاضا مباراتهما الأخيرة مع الفريق الأحمر بعد إعلان رحيلهما بنهاية الموسم.

وانتهت المباراة بتعادل ليفربول 1-1 مع ضيفه برينتفورد، حيث صنع صلاح هدف فريقه الذي سجله كورتيس جونز في الدقيقة 58، قبل أن يدرك الألماني كيفن شادي التعادل للضيوف بعد ست دقائق.

وبهذه النتيجة، ضمن ليفربول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ليلة امتزجت فيها فرحة التأهل بمشاعر وداع أحد أبرز نجوم النادي في العصر الحديث.