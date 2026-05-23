أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو عن مشجعين سنغاليين معتقلين في المغرب سبق لهم أن أدينوا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم وجنح في نهائيات بطولة أمم افريقيا لكرة القدم نهاية يناير الماضي.