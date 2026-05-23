أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس العفو عن مشجعين سنغاليين معتقلين في المغرب سبق لهم أن أدينوا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم وجنح في نهائيات بطولة أمم افريقيا لكرة القدم نهاية يناير الماضي.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي المغربي فقد أصدر الملك محمد السادس قرار العفو "بمناسبة عيد الأصحى لاعتبارات إنسانية واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال".
وأضاف المصدر ذاته أن العاهل المغربي يتوجه بمناسبة عيد الأضحى بأصدق متمنياته للرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي.