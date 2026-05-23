أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الجمعة، إن المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا، سيترك تدريب الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم، بعد 10 أعوام من توليه المسؤولية.
وخلال أعوامه العشرة مع مانشستر سيتي، فاز غوارديولا، الذي تولى تدريب سيتي في عام 2016، بعشرين لقبا محليا وقاريا وعالميا، هي:
- 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز،
- 3 ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي،
- 5 ألقاب في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة،
- لقب واحد في دوري أبطال أوروبا،
- لقب واحد في كأسالسوبر الأوروبي،
- لقب واحد في كأس العالم للأندية.
وقال غوارديولا في بيان: "لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، لكن في أعماقي، أعرف أن الوقت قد حان"، مضيفا "لا شيء يدوم إلى الأبد، ولو كان كذلك لظللت هنا. ما سيبقى إلى الأبد هو المشاعر والأشخاص والذكريات، والحب الذي أكنه لمانشستر سيتي".
وتابع: "لقد عملنا. وعانينا. وقاتلنا. وفعلنا الأشياء بطريقتنا. بطريقتنا الخاصة".
وبهذا القرار يسدل غوارديولا الستار على واحدة من أنجح الحقب في تاريخ كرة القدم الإنجليزية.