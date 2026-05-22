وذكرت الإذاعة الجزائرية أن قيمة العرض بلغت 1.5 مليون يورو، فيما أكد الناطق الرسمي باسم نادي بارادو مراد بونفوف وجود عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع اللاعب البالغ 20 عاماً، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

وأشار بونفوف إلى أن أندية أخرى أبدت اهتمامها بضم رمضاوي، موضحا أن إدارة بارادو ستؤجل حسم مستقبل عدد من اللاعبين إلى نهاية الموسم.

ويعد رمضاوي من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الجزائري، رغم هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية.