وتمكن العين من حسم المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بـ4-1.

وتقدم فريق الجزيرة في الدقيقة 11 عن طريق نبيل فقير، غير أن العين عدل النتيجة بعد أربع دقائق بهدف من سفيان رحيمي.

وبعد دقائق أضاف رحيمي هدفا ثانيا له ولفريقه، قبل أن يسجل عبد الكريم تراوري الهدف الثالث للعين في الدقيقة 44.

واستطاع لاعب العين إريك تسجيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة خروج لاعب الجزيرة خليفة الحمادي بعد تلقيه الإنذار الثاني والبطاقة الحمراء.

وبهذا التتويج حصد العين كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة في تاريخه، مستعيدا اللقب الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2018.

وكان العين قد توج قبل أسابيع قليلة بلقب الدوري الإماراتي ليكمل الثنائية المحلية.