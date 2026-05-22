وتحدث مدرب برشلونة في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مضيفه فالنسيا، السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، الذي حسمه "البلاغرانا" لصالحه بعد فوزه في الكلاسيكو على ريال مدريد.

وردا على سؤال حول إمكانية تصعيد اللاعب المصري حمزة عبد الكريم للعب في الفريق الأول، قال فليك: "نحن نخطط لفترة ما بعد الموسم المقبل، وسنرى أي اللاعبين سنعتمد عليهم من أكاديمية لاماسيا"، وفق ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح: "لدي رغبة في رؤية وجوه جديدة. عندما بدأت في 2024 كان من المذهل رؤية الجودة الموجودة في لاماسيا، وهذا يتكرر هذا الموسم أيضا. عندما يعود حمزة عبد الكريم من المونديال، قد يكون خيارا لنا".

ومن جهة أخرى أكد فليك ضرورة إنهاء الموسم الحالي بتحقيق الفوز على فالنسيا، مضيفا: "حققنا 5 ألقاب، لكن ما زال لدينا طموح للمزيد، يجب علينا أن نطور الفريق، ونحن نركز على ذلك. أنا ملتزم بنسبة 100 بالمئة بالفوز بالألقاب، وسنعمل بقوة من أجل دوري أبطال أوروبا، إنه هدفنا".

وأوضح فليك أنه يسعى لحصد لقب "الليغا" للمرة الثالثة على التوالي مثل يوهان كرويف وبيب غوارديولا.

كما تحدث فليك عن اللحظة التي شعر فيها بحسم الليغا، وقال: "أنا شخص إيجابي، لكن عندما سجلنا الهدف الثاني ضد ريال مدريد اقتنعت بأننا فزنا بالدوري، وكذلك مباراة خيتافي خارج أرضنا".

وعن إمكانية بقائه 10 سنوات مثل بيب غوارديولا في مانشيستر السيتي، أجاب: "لا أعتقد ذلك. عندما أبلغ 70 عاما، لن يكون من الجيد أن أظل هنا. بيب مذهل، 10 سنوات على هذا المستوى. بيب هو أفضل مدرب في العالم، لقد أثبت ذلك عامًا بعد عام، وحتى عندما لم تكن الأمور تسير جيدا، كان يعرف كيف يدير الوضع".