وتولى أربيلوا، مدافع ريال مدريد السابق، والذي سبق له تدريب فريق الشباب والفريق الرديف، تدريب الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا 15 مرة، في يناير ​خلفا لمواطنه تشابي ألونسو، وقاده إلى المركز الثاني في الدوري.

ولكن مع تداول تقارير إعلامية تربط جوزيه مورينيو ‌بالعودة إلى تدريب ريال مدريد، أكد أربليوا أنه لن يبقى في منصبه، لكنه ترك الباب مفتوحا للعودة إلى النادي ‌في المستقبل.

وقال للصحفيين ‌اليوم الجمعة، قبل يوم واحد من مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم ضد أتليتيك بيلباو "يمتلك مورينيو طاقما تدريبيا رائعا، ويحظى بدعم كبير. إذا جاء، فسيحضر فريقه الخاص معه، وهذا ما يجب أن يحدث. لا توجد أي فرصة ‌لأن أعمل معه".

وأضاف "أمضيت الأشهر الأربعة الماضية أفكر ‌في ريال مدريد. وسأفكر في ⁠نفسي من الآن فصاعدا. لقد اتخذت قراري، وأشعر أنني مستعد لمواجهة تحديات جديدة".

وغادر ألونسو ريال مدريد بعد خسارة نهائي كأس السوبر الإسبانية أمام برشلونة، قبل أن يخفق بديله أربيلوا أيضا في ⁠تحقيق أفضل نتائج من غرفة ‌الملابس المنقسمة، والتي انزلقت إلى الفوضى.

وجاء نقطة الانهيار عندما انخرط القائد ⁠فيدريكو بالبيردي في شجار مع الفرنسي أوريلين تشواميني داخل غرفة الملابس، أدى إلى ⁠دخول لاعب أوروجواي للمستشفى متأثرا بجرح في رأسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وفرض النادي غرامة قدرها 500 ​ألف يورو (581750 دولار) على كل منهما.

وقال ⁠أربيلوا: "أعرف الحالة التي كان ​عليها الفريق عندما وصلت. وما كان علي التعامل معه. لو بدأت من الصفر لكان الأمر مختلفا. لكن هذا ما وُضع أمامي، وحاولت القيام ​به بأفضل طريقة ممكنة".

وأكمل: "أنا سعيد بما حققناه. سأغادر وأنا على علاقة جيدة مع الجميع تقريبا".

وقال أربيلوا (43 عاما) إنه يأمل في العودة إلى ريال مدريد.

وأضاف اللاعب الدولي الإسباني السابق: "أتمنى أن يكون هذا مجرد وداع مؤقت، لطالما اعتبرت ريال مدريد بيتي، ​أنا ‌في النادي منذ 20 عاما، إنه بيتي".

وأكمل: "ستكون آخر مباراة لي هذا الموسم، ولا أعرف إن كانت ستصبح ​الأخيرة لي في تدريب ريال مدريد، فمن يدري. سأحاول الاستمتاع بها، وأركز على الفوز".