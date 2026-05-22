وشدد سلوت على أنه وصلاح يتشاركان نفس الأهداف.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الجمعة، للحديث عن لقاء ليفربول وضيفه برينتفورد، الأحد، في المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "أنا ومحمد نتشارك نفس الاهتمامات. نريد الأفضل للنادي - النجاح".

وعندما سئل عما إذا كان صلاح سيشارك أمام برينتفورد، أكد سلوت أنه لا يناقش تشكيلة الفريق مسبقا.

وأضاف مدرب ليفربول: "لا أعتقد أن مشاعري تجاه هذا الأمر مهمة للغاية. الأهم هو أن نتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل وأنا أقوم بتجهيز صلاح وبقية الفريق ليكونوا على أتم الاستعداد للمباراة. هذا هو المهم".

وأوضح سلوت: "شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد خسارتنا أمام أستون فيلا، لأن الفوز كان سيؤهلنا لدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم نفعله. الآن، تبقى لنا مباراة واحدة، وهي مباراة حاسمة بالنسبة لنا كناد".

وكان ليفربول خسر 2-4 أمام مضيفه أستون فيلا في المرحلة الماضية للمسابقة، ليبقى في المركز الخامس، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 59، لكنه يبتعد بفارق 3 نقاط فقط أمام بورنموث، صاحب المركز السادس، المؤهل للدوري الأوروبي.

ويأمل ليفربول في الحصول على نقطة التعادل أمام برينتفورد، من أجل تأمين المشاركة رسميا في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز، دون انتظار نتائج المنافسين.

وعلق سلوت على تأثير منشور صلاح على اللاعبين، حيث قال: "لا أعلم إن كان لها تأثير على الفريق. ما رأيته هو أن الفريق تدرب بشكل ممتاز هذا الأسبوع، ونأمل أن نواصل هذا الأداء المميز في اليومين المقبلين لنكون على أتم الاستعداد".

وأشار: "أعتقد أنني ومحمد نتشارك نفس الهدف. نريد الأفضل لهذا النادي. نريد أن يحقق النادي أكبر قدر من النجاح. لقد ساهمنا معا في منح الجماهير أول لقب دوري لهم منذ خمس سنوات - لكننا ندرك أيضا أهمية هذا الموسم".

وتابع: "ما نريده، ما يريده هو وما أريده أنا، هو أن يحقق النادي نفس نجاح الموسم الماضي. هذا هو محور تركيزي ال ن، لأن مباراة الأحد قد تمنحنا أساساً متينا للموسم المقبل. هذا ما يجب أن نركز عليه".

وشدد سلوت على أنه يتعين على ليفربول إيجاد طريقة للتطور الآن، وخلال الصيف، والموسم المقبل لتحقيق النجاح مجدداً، حيث قال: "ينبغي علينا إيجاد طريقة لتطوير الفريق ولعب كرة قدم تعجبني، وإذا أعجبتني، فسيعجب بها المشجعون أيضاً، لأنني لم أُعجب بالكثير من أساليب لعبنا هذا الموسم".

وتحدث سلوت عن حظوظ ليفربول في التأهل لدوري الأبطال، حيث قال: "نعرف ما يجب علينا القيام به. ينبغي علينا الفوز أو التعادل، وإلا سيظل فارق الأهداف هو الفيصل حال فوز بورنموث على مضيفه نوتنغهام في ذات المرحلة".

وقال: "أعتقد أننا نرغب في منح جماهيرنا نهاية رائعة للموسم، فقد واجهنا الكثير من خيبات الأمل هذا الموسم. أقصد بـ(نحن) النادي بأكمله، بما في ذلك الجماهير والجهاز الفني والإداري واللاعبين. نريد أن نختتم الموسم بفوز، ونحن نعلم أن برينتفورد ينافس أيضاً على إنجاز مهم للغاية بالنسبة له".

ويتواجد برينتفورد في المركز التاسع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة خلف برايتون، صاحب المركز السابع، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي، فيما يتأخر بفارق 4 أهداف خلف تشلسي، صاحب المركز الثامن، المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي، المتساوي معه في رصيد 52 نقطة.

وفي ختام تصريحاته، أجاب سلوت على سؤال بشأن ما إذا كان التأهل لدوري الأبطال سيؤثر على خطط فريقه للموسم الصيفي، حيث قال: "نعم، بالتأكيد. كما ذكرت خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، عندما يسألني أحدهم عن التأهل للبطولة، نعم، له تأثير على خططنا. هذا صحيح تماما".