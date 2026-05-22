وكشف الصحفي غرايم بيلي بأن صناع القرار الرئيسيين في مجموعة فينواي الرياضية وهم ملاك نادي ليفربول يجرون محادثات جديدة بشأن مستقبل سلوت.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة ليفربول اتخذت قرارا نهائيا بإقالة سلوت وتؤكد المصادر على وجود محادثات جادة بشأن مستقبل مدرب الفريق.

ويراقب محمد صلاح الوضع عن قرب، حيث كان يتجه لمغادرة ليفربول هذا الصيف رغم تبقي عام في عقده ولا يعد سرا بأن المصري في خلاف مع سلوت وأكده على ذلك بالتشكيك مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي في أسلوب لعبه وتراجع مستوى الفريق بشكل ملحوظ.

وقد يبقى محمد صلاح في ليفربول في حالة استقرار إدارة النادي على إقالة آرني سلوت وكان العديد من اللاعبين قد اتفقوا مع ما قاله المصري في منشوره حيث يعتقدون بأنه محق.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" قد أجرت استطلاع رأي كشف عن انحياز 94 بالمئة من مشجعي ليفربول إلى جانب محمد صلاح على حساب آرني سلوت.

كما أشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن من المحتمل أن يبقى محمد صلاح في ليفربول ويكمل السنة الأخيرة من عقده في حالة حدوث أمرين أحدهما رحيل سلوت والآخر رحيل أعضاء مجلس الإدارة الذين يثقون به.

وقد قضى محمد صلاح مسيرة رائعة تمتد لتسع سنوات، وحقق خلالها لقبين في الدوري الإنجليزي ولقبا في دوري أبطال أوروبا إلى جانب عدة جوائز فردية.