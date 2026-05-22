وخاض ماغواير مدافع مانشستر يونايتد 66 مباراة دولية وكان أحد أعمدة خط دفاع المنتخب الإنجليزي في البطولات ‌الأخيرة، لكنه قليلا ما شارك منذ أن غاب عن بطولة أوروبا الأخيرة بسبب الإصابة.

وأعلن ماغواير عن استبعاده من التشكيلة ‌عبر منشور مؤثر ‌على إنستغرام الخميس.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 33 عاما "كنت واثقا من أنني يمكنني لعب دور بارز هذا الصيف مع منتخب بلادي بعد الموسم الذي قدمته. لقد صُدمت وشعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا القرار".

وأضاف: "لم أحب شيئا أكثر من ارتداء هذا القميص ‌وتمثيل بلدي على مر السنين. أتمنى للاعبين ‌كل التوفيق هذا ⁠الصيف".

وكان كثيرون يعتبرون ماغواير مرشحا مؤكدا لتشكيلة إنجلترا بعد موسم متميز مع مانشستر يونايتد، إذ لعب دورا بارزا في صعود النادي للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز وضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير إعلامية ⁠أنه جرى استبعاد ‌زميله في مانشستر يونايتد لوك شو من تشكيلة إنجلترا أيضا.

واستُدعي فيل فودن وكول بالمر، حالهما كحال ⁠ ماغواير، من قبل توخيل للمباراتين الوديتين في مارس أمام أوروغواي واليابان، ⁠واللتين فشل فيهما منتخب إنجلترا في إثارة الإعجاب.

وبعد الخسارة 1-صفر أمام اليابان، قال توخيل إن فودن لا يمكنه أن يكون متأكدا من المشاركة في ⁠كأس العالم بعد أن عانى من قلة المشاركة في مباريات مانشستر سيتي.

ولعب فودن مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ ذلك الحين، بينما فشل بالمر في تكرار المستوى التهديفي المتميز الذي أظهره الموسم الماضي مع تشيلسي.

وأفادت تقارير بأن إيفان توني اختير ضمن التشكيلة، بعد أن سجل المهاجم السابق لبرنتفورد البالغ من العمر 30 عاما 32 هدفا في 32 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين مع فريق الأهلي هذا الموسم.

وذكرت تقارير أن توخيل ‌أجرى مكالمات هاتفية الخميس مع اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم للمشاركة في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتتنافس فيها إنجلترا ضمن المجموعة 12 مع كرواتيا وغانا وبنما.