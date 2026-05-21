وأضاف ممداني أنه سيتم طرح 1000 تذكرة بأسعار معقولة عبر نظام قرعة.

وتشمل التذاكر المخفضة خدمة نقل مجانية ذهابا وإيابا بالحافلة إلى الاستاد في إيست رذرفورد بنيوجيرسي، وستوزع لخمس مباريات في ‌دور المجموعات ومباراتين في منافسات خروج المغلوب، علما أنه ستتوفر 150 تذكرة لكل مباراة.

وفي مؤتمر ‌صحفي في حي ‌هارلم، قال ممداني: "نحرص على ألا يُحرم العمال من حضور المنافسات التي ساهموا في إنشائها، بسبب ارتفاع الأسعار"، وأضاف مازحا أن سعر التذكرة البالغ 50 دولارا يعادل ثمن خمسة أكواب من القهوة في مدينة ‌نيويورك.

واعتبارا من 25 مايو ‌الجاري، سيتمكن السكان ⁠من دخول قرعة للحصول على فرصة شراء التذاكر، التي ستكون غير قابلة للتحويل وسيتم توزيعها على الفائزين في محطة الحافلات في محاولة لمنع التلاعب بالأسعار.

وسيتمكن الفائزون في القرعة من شراء ما يصل إلى تذكرتين لكل منهم.

وتشكل القدرة ⁠على تحمل تكلفة ‌التذاكر قضية رئيسية في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا ⁠والمكسيك.

وذكرت منصة "تيكت داتا" المعنية بتتبع أسعار التذاكر، أن ⁠متوسط تكلفة "الدخول" لمباراة في دور المجموعات في نيويورك وصلت حتى يوم الأربعاء إلى 864 دولارا.

وتُعرض بعض التذاكر المعاد ⁠بيعها بآلاف الدولارات عبر منصات مختلفة، بما في ذلك سوق إعادة البيع والتبادل الرسمي التابع للاتحاد الدولي "الفيفا".

وجرى طرح تذاكر أفضل المقاعد لحضور المباراة النهائية التي ستقام في 19 يوليو بنيوجيرسي للبيع بسعر يقارب 33 ألف دولار.

ودافع رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو هذا الشهر عن ارتفاع أسعار تذاكر كأس العالم.

ونقلت صحيفة "ليكيب" عن إنفانتينو قوله إن "المصدر الرئيسي، بل والوحيد حتى الآن، لإيرادات الفيفا هو كأس العالم".

وأوضح إنفانتينو: "نحن نحقق الإيرادات خلال شهر واحد، وخلال الأشهر الـ47 الأخرى، حتى موعد كأس العالم التالي، نقوم بإنفاق هذه الأموال".