وفق ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الخطوة الأولى للترشح ريكيلمي في انتخابات رئاسة ريال مدريد تأتي بعد أن دعا بيريز لإجراء انتخابات بشكل مفاجئ.

وأبلغ رجل الأعمال، الذي يشغل منصب رئيس ويملك 75 بالمئة من مجموعة "كوكوكس إنيرجي"، اللجنة الانتخابية بنيته الترشح.

وتنص قواعد الانتخابات داخل ريال مدريد على وجوب إبلاغ المرشح نيته الترشح قبل 48 ساعة من تقديم ترشحه الرسمي، في انتظار استكمال ملف ترشحه يوم السبت كأجل نهائي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريكيلمي وفريقه يعملون بسرعة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع يثير حماس أعضاء النادي لتمكينهم من منافسة بيريز، الذي شغل منصب رئيس النادي لـ23 عاما.

وتم تحديد شرطين مهمين أمام المرشحين، أولهما تقديم ضمان بقيمة 15 بالمئة من ميزانية النادي، أي 187 مليون يورو من إجمالي 1.2 مليار يورو، وثانيهما تشكيل مجلس إدارة من 9 أعضاء على الأقل، من بينهم نائب رئيس لديه أقدمية لا تقل عن 15 عاما في عضوية النادي، ولا يجب أن تقل أقدمية الأعضاء الآخرين عن 10 سنوات.

أما المرشح للرئاسة، فيجب أن تكون لديه أقدمية لا تقل عن 20 عاما، وهو ما ينطبق على ريكيلمي.

وبحسب قواعد الانتخابات، يفحص كل ترشيح يتم تقديمه في موعد أقصاه يوم واحد، وفي حال تقديم أكثر من ترشيح بعد انقضاء أجل تقديم الترشيحات يوم السبت 23 مايو، تحدد اللجنة موعدا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، ومن المرتقب أن تقام الانتخابات يوم الأحد 7 يوليو المقبل، وفقا للصحيفة.

وكانت آخر مرة خاض فيها بيريز اقتراعا تعود إلى انتخابات عام 2004، حيث جدد ولايته الأولى بفارق كبير عن منافسيه، وكان آخر تصويت لأعضاء النادي في عام 2006 عندما انتخب رامون كالديرون.

ومنذ ذلك، لم يترشح أحد في انتخابات رئاسة النادي إلا بيريز في أعوام 2009 و2013 و2017 و2021 و2025.

انتخب بيريس كرئيس للنادي في 19 يناير 2025، لكنه دعا بشكل مفاجئ إلى اقتراع جديد، منددا بالحملة الإعلامية التي تستهدفه وتستهدف النادي.