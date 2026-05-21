وينظر الاتحاد الإنجليزي في إمكانية توجيه اتهامات، وذلك عقب قرار لجنة تأديبية مستقلة تابعة لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم باستبعاد ساوثهامبتون من تصفيات الصعود عن دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب"، وخصم أربع نقاط من رصيده للموسم المقبل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: "سوف نجري تحقيقا ولن ندلي بمزيد من التعليقات حتى ننتهي من تقييم الأدلة".

واعترف ساوثهامبتون بالتجسس على حصة تدريبية لفريق ميدلسبره، خصمه في نصف نهائي التصفيات المؤهلة، في وقت سابق هذا الشهر، بالإضافة إلى حصة تدريبية أخرى لفريق أكسفورد في ديسمبر، وحصة لفريق إيبسويتش في أبريل.

ووقعت الحالات الثلاث بعد تعيين توندا إيكرت مدربا رئيسيا للفريق في أوائل ديسمبر.

وتم رفض استئناف النادي ضد العقوبة التي فرضتها اللجنة مساء الأربعاء، ليحل ميدلسبره محل ساوثهامبتون في نهائي التصفيات المؤهلة يوم السبت ضد هال سيتي.

وقال فيل بارسونز الرئيس التنفيذي لنادي ساوثهامبتون، إن العقوبات المفروضة "غير متناسبة بشكل واضح".

كما أن إقصاءهم من التصفيات المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز يحرمهم من فرصة الصعود، وبالتالي من خسارة ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني (268 مليون دولار) من الإيرادات الإضافية.

ووصف ليو شينزا، لاعب العام في ساوثهامبتون، العقوبة بأنها "مفجعة"، وقال إن جماهير النادي "تستحق بالتأكيد أفضل من ذلك"، حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وكتب عبر حسابه على إنستغرام: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل هذا الحلم. يوما بعد يوم، تضحية تلو الأخرى، مؤمنين دائما بقدرتنا على إعادة هذا النادي إلى حيث ينتمي.

وأضاف: "بالنسبة لي، كان حلم اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز شيئا كافحت من أجله بكل ما أملك. لهذا السبب أشعر بألم شديد".