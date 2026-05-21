وشهدت القائمة تواجد نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح وعمر مرموش، إضافة إلى انضمام لاعب شباب برشلونة الإسباني حمزة عبد الكريم ومهاجم إنبي أقطاي عبد الله للمرة الأولى، فيما تم استبعاد مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد ومهاجم الزمالك ناصر منسي.

كما شهدت القائمة ضم نبيل عماد "دونغا" لاعب النجمة السعودي وثنائي بيراميدز مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وكريم حافظ الذين غابوا عن معسكر الفراعنة في مارس الماضي.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لوكالة "فرانس برس": "تم ضم 27 لاعبا على أن يتم استبعاد لاعب واحد عقب مباراة روسيا الودية، وبقية اللاعبين هم من سيتواجدون بالقائمة النهائية المسافرة للمشاركة في كأس العالم. في حالة تعرض أحد اللاعبين للإصابة لا قدر الله سيتم استبداله بأحد اللاعبين الذين تم إرسال أسمائهم في القائمة الأولية".

وكشف إبراهيم أن معسكر المنتخب سينطلق الخميس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، على أن ينضم المحترفون في أوروبا بنهاية مسابقات الدوري الخاصة بأنديتهم مساء الأحد المقبل.

وأوضح أن "المعسكر الداخلي ينتهي بخوض مباراة روسيا الودية على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 28 مايو، على أن تغادر البعثة القاهرة بعدها بـ 48 ساعة إلى ولاية أوهايو الأميركية. يستمر المعسكر في أوهايو حتى موعد المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو، ثم يغادر المنتخب في اليوم التالي إلى واشنطن مقر المنتخب في المونديال".

ويلعب الفراعنة ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

ويستهل مبارياته في 15 يونيو أمام بلجيكا في سياتل، قبل مواجهة نيوزيلندا في فانكوفر الكندية يوم 22 يونيو، ومن ثم يعود لسياتل لملاقاة إيران يوم 27 منه.

وخاض منتخب مصر مباراتين وديتين في مارس الماضي حيث تغلب على السعودية في جدة 4-0 قبل أن يتعادل بدون أهداف مع إسبانيا بطلة أوروبا في برشلونة.

فيما يلي تشكيلة المنتخب المصري:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، مصطفى شوبير (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، محمد علاء (الجونة).

- خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، طارق علاء (زد)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، حسام عبد المجيد وأحمد فتوح (الزمالك)، كريم حافظ (بيراميدز).

- خط الوسط: مروان عطية وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور (الأهلي)، مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ومهند لاشين (بيراميدز)، نبيل عماد "دونغا" (النجمة السعودي)، محمود صابر (زد).

- خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن "تريزيغيه" (الأهلي)، هيثم حسن (ريال أوفييدو الإسباني)، عمر مرموش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، أقطاي عبد الله (إنبي)، حمزة عبد الكريم (برشلونة الإسباني).