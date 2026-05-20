وأنهى الفريق الإنجليزي الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما يوري تيليمانس في الدقيقة 40، وإيمي بوينديا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضاف مورغان روجرز الهدف الثالث لأستون فيلا في الدقيقة 57.

وبذلك يحتفل أستون فيلا بتحقيق أول لقب قاري منذ 44 عاما عندما توج بلقبي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي في عام 1982.

كما عزز الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأستون فيلا رقمه القياسي بالفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة الخامسة، بعمدما فاز به ثلاث مرات مع إشبيلية الإسباني ومرة مع فياريال الإسباني أيضا، بينما خسره مرة واحدة في 2019 أمام تشيلسي الإنجليزي في النهائي عندما كان مدربا لأرسنال.

ويستعد أستون فيلا للمنافسة على لقب أوروبي جديد عندما يخوض مباراة السوبر أمام الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي اللذين سيلتقيان في العاصمة الهنغارية بودابست، يوم 30 مايو.