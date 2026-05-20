وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي الأربعاء: "أهدي اللقب لجماهير الزمالك، وكنت أتمنى التتويج بالكونفيدرالية الإفريقية من أجل إسعادهم، وكنت حزينا بعد خسارة اللقب الإفريقي بسبب حزن الجماهير".

وأشاد المدير الفني بلاعبي الفريق موضحا أنهم بذلوا قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأضاف: "الزمالك يستحق الفوز باللقب عن جدارة، والبطولة بمثابة تعويض للجماهير بعد خسارة الكونفيدرالية".

وحصد فريق الزمالك لقب الدوري المصري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة، بعدما رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 56 نقطة وانفرد بصدارة المسابقة، في حين توقف رصيد سيراميكا عند 44 نقطة يحتل بها المركز الرابع.

وفاز الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة 15 في تاريخه، والأولى منذ آخر تتويج له في موسم 2021-2022.