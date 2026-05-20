وحسم الزمالك لقب الدوري بالفوز 1 / صفر على ضيفه سيراميكا كليوباترا، ليحقق اللقب للمرة 15 في تاريخه، والأولى منذ خر تتويج له في موسم 2021 / 2022.

رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 56 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي فاز بصعوبة على سموحة بنتيجة 2 / 1 في مباراة أقيمت بنفس التوقيت.

وفي مواجهة ثالثة، فاز الأهلي على المصري البورسعيدي بنتيجة 2 / صفر في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب، لينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ويتجه للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أما الزمالك بطل الدوري ووصيفه بيراميدز ، فقد ضمنا المشاركة في النسخة القادمة من دوري أبطال أفريقيا.

وعلى ستاد القاهرة، تقدم الزمالك بهدف مبكر سجله المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ بعد مرور ثماني دقائق، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وفي الثواني الأولى من الشوط الثاني، أحرز الأنجولي شيكو بانزا هدفا ثانيا للزمالك، حيث خطف الكرة من المدافع وراوغ محمد بسام حارس المرمى، وسدد في المرمى الخالي.

ولكن تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" بإلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة ضد شيكوبانزا.

واستمرت الإثارة في المباراة باحتساب ركلة جزاء لسيراميكا، سددها المغربي أحمد بلحاج، ولكن محمد عواد حارس الزمالك تصدى لها ليحافظ على نظافة فريقه.

وكان الزمالك يكفيه نقطة التعادل لحسم تتويجه رسميا بلقب الدوري، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ أربعة أعوام، ويعود للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد مشاركته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بالمواسم الثلاثة الأخيرة.

كما صالح الزمالك جماهيره بعد صدمة خسارة لقب كأس الكونفيدرالية بالهزيمة بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة النهائية، يوم السبت الماضي.

ورد الزمالك اعتباره من سيراميكا الذي أطاح به من دور الـ 16 لكأس مصر هذا الموسم، ليتجمد رصيد سيراميكا عند 44 نقطة في المركز الرابع.