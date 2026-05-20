يتصدر المنتخب البرازيلي قائمة أكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1930 في أوروجواي برصيد 237 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف فقط على أقرب ملاحقيه منتخب ألمانيا، وتأتي منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإيطاليا في المراكز من الثالث إلى الخامس بالقائمة.

لكن منتخب المجر سجل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المونديال، بعدما حمل الرقم القياسي كأكثر المنتخبات إحرازا للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة، حيث ظل رقمه صامدا منذ 72 عاما، وحتى كتابة هذه السطور.

ونلقي الضوء في السطور التالية على أكثر 5 منتخبات أحرزت أهدافا في نسخة واحدة بكأس العالم.



1- منتخب المجر (1954)

أحرز منتخب المجر، الذي لا يزال يبحث عن تتويجه الأول بكأس العالم، 27 هدفا خلال 5 مباريات لعبها بنسخة المونديال عام 1954، التي استضافتها سويسرا، حيث بلغ معدل أهدافه 4.5 هدفا في المباراة الواحدة.

وجاءت أهداف منتخب المجر في تلك البطولة بواسطة 7 لاعبين، يتصدرهم شاندور كوتشيس برصيد 11 هدفا، بينما أحرز كل من ناندور هيديكوتي، وفرينتس بوشكاش 4 أهداف، و زولتان تشيبور (3 أهداف)، وميهالي لانتوش، وبيتر بالوتاس (هدفين)، و جوزيف توث (هدفا واحدا).

وفاز منتخب المجر 9 - صفر على كوريا الجنوبية، و8 - 3 على ألمانيا الغربية بدور المجموعات، و4 - 2 على البرازيل في دور الثمانية، و4 -2 على أوروجواي، بعد الوقت الإضافي في قبل النهائي.

ورغم المعدل التهديفي الغزير للمنتخب المجري في تلك النسخة من البطولة، فإنه عجز عن التتويج باللقب، حيث اكتفى بحصد المركز الثاني، عقب خسارته 2 -3 أمام منتخب ألمانيا الغربية في المباراة النهائية.



2- منتخب ألمانيا الغربية (1954)

سار الفريق على نهج نظيره المجري في نهمه التهديفي خلال نسخة عام 1954 أيضا، بعدما أحرز 25 هدفا في 6 مباريات خاضها بهذه النسخة، بمعدل 2-4 هدفا في اللقاء الواحد.

وأحرز 9 لاعبين أهداف الفريق خلال مشواره نحو التتويج بلقبه الأول في المونديال، حيث تصدر القائمة ماكس مورلوك برصيد 6 أهداف، ثم هيلموت ران، وهانز شافر، وأوتمار فالتر (4 أهداف)، فريتز فالتر (3 أهداف)، وهدف وحيد لكل من ريتشارد هيرمان، وبيرني كلودت، وألفريد بفاف، بينما أحرز إيفيتسا هورفات هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

وفازت ألمانيا الغربية 4 - 1 و7- 2 على تركيا في مباراة فاصلة، وخسرت 3 - 8 أمام المجر بدور المجموعات، وتغلبت 2 - صفر على يوغوسلافيا بدور الثمانية، و6 - 1 على النمسا بقبل النهائي، قبل أن تثأر من المجر وتفوز عليها 3 - 2 في النهائي.



3- منتخب فرنسا (1958)

وضع منتخب فرنسا نفسه في القائمة، بعدما سجل لاعبوه 23 هدفا خلال 6 لقاءات، ضمن منافسات النسخة التالية، التي استضافتها السويد عام 1958، بمعدل 8.3 هدفا في المباراة الواحدة.

وأحرز 6 لاعبين أهداف المنتخب الفرنسي في البطولة، التي شهدت حصوله على المركز الثالث، يأتي في مقدمتهم جاست فونتين، صاحب الـ13 هدفا، الذي يمتلك الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة بالمسابقة حتى ال ن، بينما سجل كل من ريموند كوبا، وروجر بيانتوني (3 أهداف)، وماريان ويسنيوسكي (هدفين)، وهدفا واحدا لكل من إيفون دوي، وجان فينسنت.

وفاز منتخب فرنسا 7 - 3 على باراجواي، و2 - 1 على اسكتلندا، بينما خسر 2- 3 من يوغوسلافيا بدور المجموعات، قبل أن يفوز 4 - صفر على أيرلندا الشمالية بدور الثمانية، ثم خسر 2 - 5 أمام البرازيل بقبل النهائي، قبل أن يفوز 6 - 3 على ألمانيا الغربية في لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية.



4- البرازيل (1950)

بطبيعة الحال، كان من المنطقي أن يتواجد المنتخب البرازيلي في هذه القائمة، بعدما سجل نجومه 22 هدفا في 6 مباريات خلال النسخة التي استضافها على ملاعبه عام 1950، حيث بلغ معدل تسجيله 7.3 هدفا في اللقاء الواحد، لكن رغم ذلك، لم يتمكن من حصد اللقب، الذي ظل عصيا عليه في ذلك الوقت.

وسجل 8 لاعبين أهداف منتخب البرازيل في هذه النسخة من المونديال، حيث تصدر أديمير دي مينيزيس القائمة برصيد 9 أهداف، يليه شيكو (4 أهداف)، ثم بالتازار، وجايير، وزيزينيو (هدفين)، وألفريدو، وفرياكا، ومانيكا (هدفا واحدا).

وفازت البرازيل 4 - صفر و2 - صفر على يوغوسلافيا، وتعادلت 2 -2 مع سويسرا بدور المجموعات، وفي المجموعة الختامية، فاز منتخب راقصو السامبا 7 -1 على السويد، و6 - 1 على إسبانيا، بينما خسر 1 -2 من أوروجواي، لينهي الفريق مشاركته في المركز الثاني.



5- البرازيل (1970)

بعد مرور 20 عاما، عاد منتخب البرازيل للظهور كأكثر المنتخبات تسجيلا للأهداف بنسخة عام 1970، التي أقيمت في المكسيك، حيث أحرز الفريق 19 هدفا في 6 مباريات، بمعدل 2ر3 هدفا في المباراة الواحدة.

وجاءت أهداف الفريق خلال رحلته نحو التتويج بلقبه الثالث في ذلك الوقت بكأس العالم عبر 7 لاعبين، في مقدمتهم جارزينيو (7 أهداف)، بيليه (4 أهداف)، ريفيلينو (3 أهداف)، توستاو (هدفين)، وهدفا واحدا لكل من كارلوس ألبرتو، وكلودوالدو، وجيرسون.

وخلال مشوارها بالمسابقة، فازت البرازيل 4 - 1 على تشيكوسلوفاكيا، و1 - صفر على إنجلترا، و3 - 2 على رومانيا، في الدور الأول، قبل أن تتغلب 4 - 2 على بيرو بدور الثمانية، و3 - 1 على أوروجواي بقبل النهائي، و4 - 1 على إيطاليا في النهائي.