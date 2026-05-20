فمع صافرة البداية مباشرة، استطاع قلة من اللاعبين مباغتة المنافسين وكتابة أسمائهم في سجلٍ خاص بأسرع الأهداف، لكن هدفا واحدا فقط بقي خارج نطاق المنافسة.

هذا الهدف كان من نصيب التركي هاكان شوكور بعد 11 ثانية في شباك كوريا الجنوبية بمونديال 2002، الرقم الذي حول الثواني الأولى من المباراة إلى قطعة ثابتة في تاريخ البطولة، ولا يزال حتى اليوم المعيار الذي يقاس عليه كل هدف مبكر في المونديال.

ونلقي الضوء في السطور التالية على قائمة بأسرع 13 هدفا في تاريخ المونديال.



هاكان شوكور (تركيا) – 11 ثانية - كوريا/اليابان 2002

يتربع اللاعب التركي على عرش أسرع هدف في تاريخ كأس العالم، بعدما هز الشباك بعد 11 ثانية فقط في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاءت اللقطة الخاطفة عندما استغل شوكور تمريرة من إلهان مانسيز، ليباغت الحارس لي وونجاي ويمنح تركيا بداية مثالية.

ورغم فوز تركيا 3 / 2، بقي الهدف هو العنوان الأبرز لتلك المواجهة، ولا يزال الرقم صامدا حتى اليوم.



فاتسلاف ماسِك (تشيكوسلوفاكيا) – 15 ثانية - تشيلي 1962

افتتح ماسِك التسجيل مبكرا بعد ركلة بداية نفذها منتخب المكسيك، مستفيدا من تمريرة جوزيف ماسوبست.

ورغم هذا الهدف السريع، انتهت المباراة بخسارة تشيكوسلوفاكيا 1 / 3، في واحدة من الحالات النادرة التي لم يترجم فيها الهدف المبكر إلى فوز.



إرنست لينر (ألمانيا) – 25 ثانية - إيطاليا 1934

في مباراة تحديد المركز الثالث، منح لينر منتخب ألمانيا بداية نارية بهدف بعد 25 ثانية فقط في مرمى الحارس بيتر بلاتزر.

وساهم الهدف المبكر في فوز ألمانيا 3 / 2 على النمسا، ليصبح من أوائل الأهداف الخاطفة في تاريخ البطولة.



برايان روبسون (إنجلترا) – 28 ثانية - إسبانيا 1982

احتاج قائد إنجلترا إلى 28 ثانية فقط ليهز شباك فرنسا، بعدما استلم تمريرة من تيري بوتشر وسدد بثقة في مرمى جان-لوك إتوري، الهدف وضع منتخب "الأسود الثلاثة" على الطريق الصحيح نحو الفوز 3 / 1.



كلينت ديمبسي (أميركا) – 30 ثانية - البرازيل 2014

في مواجهة قوية أمام غانا، استغل ديمبسي تمريرة جيرمين جونز وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسدد في مرمى دم كواراسي بعد 30 ثانية فقط، الهدف المبكر منح الولايات المتحدة دفعة كبيرة للفوز 2 / 1 في مباراة مثيرة.



برنارد لاكومب (فرنسا) – 31 ثانية - الأرجنتين 1978

سجل لاكومب هدفا سريعا في شباك الأسطورة دينو زوف بعد تمريرة من ديدييه سيكس، ليمنح فرنسا بداية مثالية، لكن إيطاليا قلبت النتيجة لاحقا وفازت 2 / 1 ، ليبقى الهدف مجرد ذكرى سريعة بلا نقاط.



رنه نيبرج (السويد) – 35 ثانية - فرنسا 1938

في قبل النهائي، صدم نيبرج منتخب المجر بهدف مبكر للغاية، لكن المباراة انتهت بخسارة السويد الثقيلة 1 / 5، في واحدة من أكبر المفارقات المرتبطة بالأهداف المبكرة.



إميل فينانت (فرنسا) – 35 ثانية - فرنسا 1938

في البطولة نفسها، كرر فينانت السيناريو بهدف بعد 35 ثانية في مباراة المركز الثالث أمام بلجيكا. الهدف المبكر ساعد فرنسا على الفوز 3 / 1، ليصبح أحد أنجح الأهداف الخاطفة تأثيرا على النتيجة.



فلوريان ألبرت (المجر) – 50 ثانية - تشيلي 1962

سجل ألبرت هدفا مبكرا بعد تمريرة من مات فينيفيزي، فاتحا الطريق لفوز كاسح للمجر 6 / 1 على بلغاريا، الهدف كان الشرارة الأولى لواحدة من أكبر نتائج تلك النسخة.



أدالبرت ديشو (رومانيا) – 50 ثانية - أوروغواي 1930

في النسخة الأولى من كأس العالم، دخل ديشو التاريخ بهدف سريع في مرمى بيرو، ليسهم في فوز رومانيا 3 / 1، ويعد هدفه من أقدم الأهداف المبكرة في سجل البطولة.

باك سيونج-زن (كوريا الشمالية) – 50 ثانية - إنجلترا 1966

رغم تسجيله هدفا مبكرا في دور الثمانية أمام البرتغال، لم يتمكن منتخب كوريا الشمالية من الحفاظ على تقدمه، ليخسر مباراة مثيرة 3 / 5.



سيلزو أيالا (باراغواي) – 52 ثانية - فرنسا 1998

منح أيالا منتخب باراجواي بداية مثالية أمام نيجيريا بهدف بعد 52 ثانية، مستفيدا من تمريرة فرانسيسكو أرس، واستثمر الفريق الانطلاقة المبكرة ليحقق فوزا مهما 3 / 1.



ماتياس يورنسن (الدنمارك) – 55 ثانية - روسيا 2018

أحدث المنضمين للقائمة، حيث سجل هدفا خاطفا في دور الـ16 أمام كرواتيا بعد تمريرة توماس ديلاني، ورغم التعادل 1 / 1 وخسارة الدنمارك بركلات الترجيح، بقي الهدف ضمن أسرع لحظات النسخة.