وأوقعت قرعة دور المجموعات منتخب المغرب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل واسكتلندا وهايتي، في مجموعة تبدو مفتوحة أمام أسود الأطلس للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويشارك المنتخب المغربي في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة تواليا، بعدما سبق له الظهور في نسخ 1970 و1986 و1994 و1998 و2018 و2022، وشهدت تلك المشاركات بروز أسماء تركت بصمتها في تاريخ الكرة المغربية بالمونديال.

ويتصدر الثنائي أشرف حكيمي وحكيم زياش قائمة أكثر اللاعبين المغاربة مشاركة في مباريات كأس العالم، بعدما خاض كل منهما 10 مباريات في نسختي روسيا 2018 وقطر 2022، بإجمالي 903 دقائق لعب لكل لاعب.

وسجل زياش هدفا مع المغرب في شباك كندا خلال الفوز 2-1 في دور المجموعات بمونديال قطر، كما صنع هدفا آخر أمام بلجيكا في البطولة ذاتها، بينما اكتفى حكيمي بتمريرة حاسمة واحدة جاءت أيضا أمام كندا.

ويأتي سفيان امرابط ثالثا في قائمة الأكثر مشاركة مع المنتخب المغربي في كأس العالم، بعدما لعب 8 مباريات بإجمالي 674 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أهدافا.

كما خاض المدافع رومان سايس 8 مباريات مع المغرب في نسختي روسيا وقطر، مسجلا هدفا في مرمى بلجيكا خلال مونديال 2022، فيما يعد يوسف النصيري الأكثر فعالية هجوميا بين هذه المجموعة، بعدما سجل 3 أهداف في كأس العالم، أبرزها هدف الفوز التاريخي على البرتغال في ربع نهائي مونديال قطر، الذي قاد المغرب إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه.

وبين طموحات الحاضر وذكريات الإنجاز التاريخي في قطر، يترقب الشارع المغربي مشاركة جديدة يأمل أن تؤكد مكانة “أسود الأطلس” بين كبار المنتخبات العالمية.