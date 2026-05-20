ومن بين تلك الأرقام القياسية المونديالية، تبرز الأرقام الخاصة بالمدربين الأكبر سنا في تاريخ كأس العالم، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 بأوروجواي، وتستعد لانطلاق نسختها الجديدة هذا الصيف في أميركا والمكسيك وكندا.

ولا يقل دور المدربين في عالم كرة القدم عن اللاعبين، بل ربما يكونون أكثر أهمية في بعض الأحيان، وهناك 4 مدربين في تاريخ المونديال تحدوا الزمن، بعدما ظهروا في كأس العالم بعد بلوغهم سن الـ70، ليصبحوا الأكبر سنا في تاريخ البطولة العريقة.

الألماني أوتو ريهاغل

هو أكبر مدير فني يسجل ظهوره في تاريخ كأس العالم، حينما تولى تدريب منتخب اليونان في نسخة عام 2010 في جنوب إفريقيا، حيث خاض مباراته الأخيرة في المونديال مع الفريق الذي قاده للتتويج بكأس الأمم الأوروبية عام 2004، وهو بعمر 72 عاما و317 يوما، خلال خسارة (أحفاد الإغريق) صفر - 2 أمام منتخب الأرجنتين، في مرحلة المجموعات للمسابقة.

ومن المنتظر أن يفقد ريهاغل رقمه القياسي، الذي ظل صامدا خلال النسخ الثلاث التالية للمونديال، بعد صعود منتخب كوراساو للبطولة تحت قيادة مديره الفني الهولندي ديك أدفوكات، الذي قرر مؤخرا بشكل مفاجئ العودة لقيادة الفريق بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلانه الرحيل لأسباب عائلية، حيث سيبلغ المدرب المحنك من العمر 79 عاما في أيلول القادم.



الأوروغواياني أوسكار تاباريز

هو أحد أهم المدربين الذين ظهروا في تاريخ كأس العالم، بعد النجاحات المبهرة التي حققها مع منتخب بلاده في أكثر من نسخة للمونديال، بدءا من عام 1990 بإيطاليا حتى عام 2018 في روسيا.

قاد تاباريز منتخب أوروغواي في ولايتين، كانت الأولى ما بين عامي 1988 و1990، والثانية بين عامي 2006 و2021، وشارك مع الفريق في المونديال أعوام 1990 و2010 و2014 و2018، وتمثلت أبرز إنجازاته في كأس العالم بالحصول على المركز الرابع قبل 16 عاما.

خاض مباراته الأخيرة في كأس العالم خلال خسارة منتخب أوروغواي صفر - 2 أمام نظيره الفرنسي بدور الثمانية لنسخة عام 2018 بروسيا، وهو بعمر 71 عاما و125 يوما.

الهولندي لويس فان غال

يمتلك مسيرة تدريبية حافلة سواء مع مجموعة الأندية التي تولى تدريبها أو منتخب هولندا، الذي قاده في ثلاث ولايات، كانت الأولى بين عامي 2000 و2002، والثانية ما بين عامي 2012 و2014، والثالثة في عامي 2021 و2022.

وقاد فان غال المنتخب الهولندي للحصول على المركز الثالث في كأس العالم عام 2014 بالبرازيل، عقب فوزه 3 -صفر على أصحاب الأرض في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وسجل المدرب المخضرم ظهوره الأخير في كأس العالم، خلال النسخة الماضية في قطر عام 2022، في خسارة منتخب بلاده بدور الثمانية أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، التي لجأ إليها المنتخبان بعد انتهاء الوقت الإضافي 2-2، حيث كان يبلغ من العمر حينها 71 عاما و123 يوما.



الإيطالي تشيزاري مالديني

كان أحد افراد الطاقم الفني المعاون للمدرب إنزو بيرزوت، الذي قاد إيطاليا للتتويج بكأس العالم عام 1982 بإسبانيا، قبل أن يتولى منصب المدير الفني للمنتخب الأزرق ما بين عامي 1996 و1998.

وقاد المدرب الراحل منتخب بلاده للصعود لدور الثمانية في مونديال فرنسا قبل 28 عاما، قبل أن يخسر من أصحاب الأرض بركلات الترجيح، ليرحل بعدها عن تدريب الفريق، قبل أن يعاود الظهور في كأس العالم عبر بوابة منتخب باراجواي.

وتولى والد النجم الإيطالي المعتزل باولو مالديني تدريب منتخب باراغواي في عامي 2001 و2002، وسجل ظهوره الأخير في كأس العالم، خلال خسارة الفريق اللاتيني صفر -1 أمام منتخب ألمانيا في دور الـ16 بنسخة كوريا الجنوبية واليابان قبل 24 عاما، حيث كان يبلغ نذاك 70 عاما و130 يوما.