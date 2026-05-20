وضمن أرسنال التتويج باللقب للمرة 14 في تاريخه والأولى منذ عام 2004 مستفيدا من تعثر مانشستر سيتي بالتعادل 1-1 مع مضيفه بورنموث، مساء الثلاثاء.

وتحدث غوارديولا عن مواجهة بورنموث، قائلا عبر قناة سكاي سبورتس: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وافتقدنا بعض الطاقة، وهذا طبيعي، لأن المنافس كان لديه مهلة 12 يوما للاستعداد لهذه المباراة".

وأوضح المدرب الإسباني: "أما نحن، كان لدينا 3 أيام فقط بعد رحلة سفر، ولكننا كافحنا، وبدأنا الشوط الثاني بقوة، وأهدر نيكو أورايلي فرصة، وإرلينغ هالاند كان متسللا، ولكن كان يجب على تقنية حكم الفيديو مراجعة هذا القرار، وبعدها لم نقدم ما يكفي للخروج بنتيجة إيجابية، وسجلنا هدفا بعد فوات الأوان".

وواصل: "لقد بذل اللاعبون قصارى جهدهم طوال الموسم، وقاتلوا في ظل ظروف صعبة حتى النهاية، وكنا قريبين في سباق المنافسة".

وفي سياق آخر، قال: "بالنيابة عن نادي مانشستر سيتي، أهنئ أرسنال ومدربه أرتيتا على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لقد استحقوا هذا الإنجاز بعد جهد وعمل كبيرين".

وراوغ غوارديولا وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع الفريق، رافضا إعطاء إجابة حاسمة.

وقال: "ما يمكنني قوله إن عقدي سينتهي بعد عام، ومن واقع خبراتي، فإنه لا يمكن الإعلان عن أي قرار وسط المنافسة لتفادي أي عواقب سلبية".

وتابع: "يجب أن أتحدث مع رئيس النادي أولا، لأن القرار سيكون مشتركا بيننا، سنتناقش ونحسم القرار".

وكرر مدرب مانشستر سيتي: "يتبقى لي عام واحد، لن أكشف عن أي قرار عبر وسائل الإعلام، بل يجب أن أتحدث أولا مع رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبين".

واختتم غوارديولا تصريحاته بالقول: "أنا أسعد رجل في العالم لوجودي في مانشستر سيتي، إنه ناد استثنائي".

وتثار تكهنات عن رحيل غوارديولا عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على مدار 10 أعوام.