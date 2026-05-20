وأدين بيتر فلاخوفسكي، المدرب السابق لنادي سلوفاكو، العام الماضي في التشيك بتصوير أكثر من 12 امرأة على مدى أربع سنوات.

وحُكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ومنعه من التدريب في البلاد لمدة خمس سنوات.

وأكدت لجنة الرقابة والأخلاق والانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن فلاخوفسكي انتهك القواعد المتعلقة بالسلوكيات المهينة أو غير اللائقة، وأعلنت عن حظر المدرب مدى الحياة الثلاثاء.

كما طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرض حظر دولي على فلاخوفسكي، وطلب من الاتحاد التشيكي لكرة القدم سحب رخصة التدريب الخاصة به.