وتلقى مانشستر سيتي هدفا مفاجئا من أصحاب الملعب في الدقيقة 39، بتسديدة متقنة من إيلي جونيور كروبي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تعادل لمانشستر سيتي مهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر كرة مرتدة.

وبهذا ارتفع رصيد سيتي عند 78 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة، قبل المرحلة النهائية من الدوري التي تقام الأحد.

وبالتالي توج أرسنال بطلا للدوري للمرة الأولى منذ 22 عاما، من دون الحاجة إلى نقاط الجولة الأخيرة.

في المقابل ارتفع رصيد بورنموث إلى 58 نقطة، وبقي في المركز السادس.