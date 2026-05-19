والإثنين، ذكرت تقارير أن مانشستر سيتي أبلغ رعاة النادي أن غوارديولا سيختتم مسيرته الذهبية التي استمرت 10 مواسم في ملعب "الاتحاد"، نهاية هذا الموسم.

وبحسب "ديلي ميل"، كان غوارديولا في الأصل قد حدد صيف 2025 موعدا لإنهاء مسيرته في الدوري الإنجليزي، وإسدال الستار على حقبة ذهبية مليئة بالألقاب، إلا أنه أجل القرار بعد مشاورات مع إدارة النادي.

وحسم المدرب الإسباني قرار الرحيل بعد عودته من عطلة التوقف الدولي في مارس الماضي، وفق الصحيفة.

ومنذ بداية الموسم الجاري، ظل اللاعبون والعاملون في النادي يتهامسون بقرار غوارديولا، ومع مرور الوقت أصبحوا مدركين لذلك وبدأوا يشعرون أنه ومساعديه يستعدون للرحيل.

ورجحت الصحيفة أن غوارديولا سيخوض مباراته الأخيرة مع سيتي أمام أستون فيلا، الأحد، في ختام الموسم الذي توج خلاله بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، مع بصيص أمل في انتزاع الدوري الممتاز من أرسنال.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن مغادرة غوارديولا قبيل مباراة الأحد، وتنظيم مراسم توديعه، الإثنين.

وفي ذات السياق، أشارت تقارير صحفية أن إنزو ماريسكا، مساعد غوارديولا مدرب تشلسي سابقا، سيتولى تدريب الفريق حتى عام 2028، مع خيار التمديد لموسم آخر.

ومنذ وصوله إلى مانشستر سيتي في 2016، توج غوارديولا بـ20 لقبا، أبرزها دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي، والدوري الممتاز 6 مرات.