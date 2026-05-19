وأسفرت القرعة عن وقوع "الأبيض" الإماراتي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، في حين أسفرت المجموعة الأولى الحديدية عن وقوع المنتخب السعودي المتأهل إلى المونديال مع منتخبات الكويت وعمان والعراق الصاعد أيضا لكأس العالم 2026.

وتستضيف جدة مباريات المجموعتين في ملعبي الإنماء ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتقام المباريات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، حيث يلعب متصدر المجموعة الأولى مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، ومتصدر المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلتقي الفائزان من الدور قبل النهائي في المباراة النهائية.