وخلال كلمة ألقاها في مقر تدريب ⁠المنتخب، أوضح مارتينيز أن الحارس الرابع ريكاردو فيليو، لاعب غنتشلر بيرليجي أنقرة التركي، سيرافق الفريق، لكنه لن يدرج في القائمة الرسمية المكونة من 26 لاعبا إلا في حال تعرض أحد الحراس الثلاثة المسجلين لإصابة.

وتستهل البرتغال، حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، مشوارها في المجموعة 11 بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بمواجهة جمهورية الكونجو الديمقراطية يوم 17 يونيو في هيوستن، ثم ستواجه أوزبكستان في الملعب ذاته يوم 23 يونيو، قبل أن تختتم ‌دور المجموعات بمواجهة كولومبيا في ميامي يوم 27 يونيو.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وقال مارتينيز ‌إن تشكيلته تتكون من "27 لاعبا ‌بالإضافة إلى واحد"، في إشارة إلى جوتا مهاجم ليفربول الإنجليزي الراحل، الذي توفي في حادث سير في يوليو من العام الماضي عن عمر 28 عاما.

وأضاف: "إنه مصدر قوتنا وفرحتنا. كانت خسارة ديوغو لحظة صعبة لا تنسى، لكن في اليوم التالي كان علينا جميعا أن نواصل الكفاح من أجل حلمه، ومن أجل القيم التي كان ‌يجسدها دائما في منتخبنا. روح ديوغو جوتا ‌وقوته وخصاله تمثل اللاعب الإضافي، ⁠وستظل كذلك دائما".

ودافع المدرب عن قراره بضم 4 حراس مرمى و5 مدافعين، مع استبعاد لاعبين مثل ماتيوس فرنانديز وريكاردو هورتا وبيدرو غونسالفيس.

وقال: "تعقيدات البطولة بالغة الأهمية، سواء من حيث الطقس أو فروق التوقيت، بالإضافة إلى ما مررنا به بالفعل في مارس. هناك مراكز نحتاج ⁠فيها إلى أكثر من لاعبين ‌لكل مركز، ونحتاج إلى 5 مدافعين".

وأشار إلى مرونة ديوغو دالوت وجواو كانسيلو وماتيوس نونيز، كما سلط الضوء ⁠على الخيارات الهجومية مثل جواو فيلكس وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا وفرانسيسكو ترينكاو، الذين يجيدون اللعب ⁠بين الخطوط، إلى جانب رافائيل لياو وبيدرو نيتو وفرانسيسكو كونسيساو، الذين يوفرون ميزة هجومية على الأطراف.

وتخوض "برازيل أوروبا" مباراتين وديتين استعدادا للمونديال، الأولى أمام تشيلي في أويراس يوم 6 يونيو، والثانية ضد نيجيريا في ليريا يوم 10 يونيو.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ضرورة أن يصل المنتخب إلى معسكره التدريبي في بالم بيتش بولاية فلوريدا قبل 5 أيام على الأقل من مباراته الافتتاحية.

وجاءت تشكيلة البرتغال كالتالي:

حراس مرمى: ديوغو كوستا (بورتو البرتغالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي سيلفا (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)، ريكاردو فيليو (غنتشلر بيرليجي أنقرة).

مدافعون: ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، ماتيوس نونيز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، نيلسون سيميدو (فناربخشة التركي)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نونو مينديز (باريس سان جرمان الفرنسي)، جونسالو إيناسيو (سبورتنغ لشبونة)، ريناتو ​فيغا (فياريال الإسباني)، روبن دياز (مانشستر سيتي)، توماس أراوخو (بنفيكا البرتغالي).

لاعبو وسط: روبن نيفيز (الهلال السعودي)، صامويل كوستا (مايوركا الإسباني)، جواو نيفيز، وفيتينيا (باريس سان جرمان)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

مهاجمون: ​كريستيانو رونالدو، وجواو فيلكس (النصر السعودي)، فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنغ لشبونة)، فرانسيسكو كونسيساو (يوفنتوس الإيطالي)، بيدرو نيتو (تشلسي الإنجليزي)، رافائيل لياو (ميلان الإيطالي)، غونسالو غيديس (ريال سوسيداد الإسباني)، غونسالو راموس (باريس سان جرمان).