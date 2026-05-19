وطلب منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركة المشجع، ووافق رئيس الاتحاد فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو.

واسم المشجع الحقيقي هو ميشيل نكوكا، واكتسب شهرة واسعة خلال بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب.

وخلال مباريات الفريق بالبطولة القارية، وقف نكوكا بلا حراك في المدرجات، محاكيا تمثال باتريس لومومبا، رمز الاستقلال الكونغولي، الموجود في العاصمة كينشاسا، الذي اغتيل عام 1961.

ويؤازر نكوكا (49 عاما) منتخب بلاده بهذه الطريقة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتعتزم حكومة الكونغو الديمقراطية التكفل بجميع نفقات نكوكا، كما سيتلقى المساعدة في الإجراءات الإدارية، مثل الحصول على التأشيرة.

ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية للمرة الثانية في كأس العالم، بعدما سبق له أن تواجد في نسخة عام 1974 تحت اسم زائير، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الـ11 برفقة منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.