وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مشاهد احتفالية صاخبة، في دلالة على المكانة الكبيرة التي لا يزال يحتفظ بها الهداف التاريخي لـ"السيليساو" في قلوب الجماهير، رغم غيابه الطويل بسبب الإصابات.

وأعلن أنشيلوتي قائمة من 26 لاعبا لخوض المونديال، وشهدت عودة نيمار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، بعد تعافيه من سلسلة إصابات أبعدته عن الملاعب وعن المنتخب.

وسيخوض نيمار، البالغ 34 عاما، رابع مشاركة له في كأس العالم، بعد ظهوره في نسخ 2014 و2018 و2022.

ويعوّل المنتخب البرازيلي على خبرة نيمار إلى جانب فينيسيوس جونيور ورافينيا وإندريك في سعيه لاستعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2002.

تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026:

حراسة المرمى:

أليسون، إيدرسون، ويفيرتون.

الدفاع:

أليكس ساندرو، دانيلو، ليو بيريرا، بريمر، دوغلاس سانتوس، غابريال ماغالهايس، إيبانيس، ماركينيوس، ويسلي.

الوسط:

برونو غيمارايش، كازيميرو، دانيلو، فابينيو، لوكاس باكيتا.

الهجوم:

إندريك، غابريال مارتينيلي، إيغور تياغو، لويس هنريكي، ماتيوس كونيا، نيمار، رافينيا، ريان، فينيسيوس جونيور.