ويعود نيمار، البالغ من العمر 34 عاما، إلى صفوف "السيليساو" للمرة الأولى منذ أكتوبر 2023، بعدما أبعدته الإصابات المتكررة عن المنتخب.

وسيخوض مهاجم سانتوس رابع مشاركة له في كأس العالم، بعد ظهوره في نسخ 2014 و2018 و2022.

ويعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً، ويتطلع إلى قيادة المنتخب لاستعادة اللقب العالمي الغائب منذ عام 2002.

وكان اللاعب قد أكد أخيرا أنه يشعر بأنه في حالة بدنية جيدة، مشيراً إلى أن الانتقادات التي تعرض لها بشأن جاهزيته لم تؤثر على عزيمته للعودة إلى المنتخب.