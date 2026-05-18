وذكر النادي الكتالوني في بيان على موقعه الرسمي، أن فليك وافق على تمديد عقده بالنادي حتى 30 يونيو 2028 مع خيار إضافة موسم آخر.

وتولى المدرب قيادة الفريق في صيف 2024 خلفا لتشافي هيرنانديز، وحصد لقب "الليغا" لمرتين متتاليتين، وكأس الملك الإسباني مرة واحدة، وكأس السوبر الإسبانية مرتين.

وكان عقد فليك مع "البلوغرانا" يمتد حتى عام 2027، غير أن إدارة النادي نجحت في إقناع الألماني بتمديد عقده لعام إضافي.

وتعليقا على تجديد عقده، أعرب فليك عن سعادته بثقة النادي فيه، قائلا إن هدفه "الفوز بالمزيد من الألقاب".

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات نقلها موقع برشلونة الرسمي: "لدينا أجواء رائعة، وسنقدم كل ما في وسعنا في الموسم المقبل لتحقيق أحلامنا".

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المدرب توصل إلى اتفاق مع النادي لتجديد عقده قبل فترة، لكن الطرفين قررا تأجيل الإعلان لحين حسم لقب الليغا.

وأضافت "سبورت" أنه سيبدأ التنسيق مع المدير الرياضي ديكو من أجل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.