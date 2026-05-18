وجاء في بيان للنادي الملكي: "يود ريال مدريد أن يعرب عن امتنانه ومحبته لأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".

وعانى كارفاخال (34 عاما) إصابات متتالية منذ عام 2024، وسيرحل عن صفوف ريال مدريد باعتباره أحد أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم برصيد 27 لقبا، من بينها 6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس الملك.

وخاض الدولي الإسباني 52 مباراة دولية، وتوج أيضا بلقب كأس أوروبا عام 2024، ولعب مباراته رقم 450 بقميص النادي الملكي الذي ارتداه منذ عام 2002، بداية مع فرق الفئات السنية ثم مع الفريق الأول.

كما لعب موسما واحدا مع باير ليفركوزن الألماني بين عامي 2012 و2013.

وقال رئيس ريال مدريد المرشح الوحيد حاليا لإعادة انتخابه فلورنتينو بيريز: "كارفاخال أسطورة ورمز لريال مدريد ولمركز تكوينه".

وأضاف رجل الأعمال البالغ 79 عاما: "صورته إلى جانب حبيبنا الذي لا ينسى ألفريدو دي ستيفانو، وهما يضعان الحجر الأساس لمركز تدريب ريال مدريد، ستبقى محفورة إلى الأبد في قلوب جميع المدريديستا وفي تاريخ نادينا".

وأوضح النادي أن الظهير الأيمن سيكرم خلال المباراة الأخيرة من الموسم أمام أتلتيك بلباو السبت المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو".