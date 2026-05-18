وشهد التصنيف الرسمي للمنتخبات مفاجآت بارزة، أبرزها غياب منتخبي غانا والرأس الأخضر عن المستوى الأول، رغم نجاحهما في حجز مقعديهما في نهائيات مونديال 2026، الذي سينطلق 11 يونيو المقبل.

واعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التصنيف الحالي للفيفا، حيث ضم المستوى الأول منتخبات بارزة، من بينها المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار والكاميرون.

ويأتي تراجع غانا إلى المستوى الثاني بعد إخفاقها في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2025، إثر احتلالها المركز الأخير في مجموعتها خلف أنغولا والسودان والنيجر، في واحدة من أسوأ مشاركات منتخب "النجوم السوداء" قاريا.

كما عانى منتخب الرأس الأخضر من مشوار متعثر في التصفيات القارية، بعدما حقق فوزا واحدا فقط في 6 مباريات، لكنه عاد بقوة في تصفيات كأس العالم 2026 ونجح في تصدر مجموعته أمام الكاميرون.

وفي المقابل، يطمح منتخب غينيا، بقيادة مهاجمه المتألق سيرهو غيراسي، إلى تعويض غيابه عن نسخة 2025، بعدما جاء ضمن منتخبات المستوى الثاني.

وتنص لوائح التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، باستثناء المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة، إذ سيتأهل منها منتخب واحد فقط، رغم مشاركة أصحاب الضيافة الثلاثة في التصفيات لاكتساب الخبرة التنافسية.

وفي ظل استمرار الجدل بشأن جاهزية دول شرق إفريقيا لاستضافة البطولة، أكد رئيس "الكاف"، باتريس موتسيبي، أن البطولة ستقام في موعدها المحدد رغم التحديات اللوجستية والتنظيمية.

ومن المقرر أن تنطلق الجولتان الأولى والثانية من التصفيات في سبتمبر المقبل، على أن تختتم المنافسات في مارس 2027، قبل انطلاق النهائيات بين 19 يونيو و17 يوليو من العام ذاته.