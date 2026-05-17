وظهر لاعبو الجيش الملكي بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، في الوقت الذي أضاع خلاله نجوم صن داونز العديد من الفرص المؤكدة، خاصة في الشوط الثاني، حيث كانت كفيلة حال استغلالها جيدا في نجاحه في وضع قدم نحو منصة التتويج بالمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أوبري موديبا في الدقيقة 39، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء الإياب، الذي يقام في العاصمة المغربية الرباط، الأحد المقبل.

ويتعين على الجيش الملكي الفوز بفارق هدفين من أجل تعويض خسارة اليوم، والتتويج بلقبه الثاني في المسابقة، التي حمل كأسها عام 1985.

في المقابل، يكفي صن داونز التعادل أو الخسارة بفارق هدف واحد، شريطة نجاحه في هز الشباك، من أجل الفوز بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له أن ظفر بها عام 2016