واستبدل نوير خلال مباراة كولن ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، أمس السبت، بعد شكواه من إصابة.

وهناك شكوك حول جاهزية الحارس المخضرم للمشاركة في نهائي كأس ألمانيا يوم 23 مايو، أو احتمالية الانضمام لقائمة منتخب ألمانيا التي ستشارك في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واعتزل نوير دوليا بعد انتهاء بطولة أمم أوروبا يورو 2024، لكن تقارير إعلامية أكدت أنه سيعود مجددا لمنتخب ألمانيا وسيكون حارس المرمى الأساسي حال جاهزيته البدنية.

وتجنب يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا تأكيد هذه الأنباء خلال ظهوره في برنامج تليفزيوني عبر قناة "زد دي إف"، السبت.

وقال ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق أنه يريد الحديث مع جميع اللاعبين قبل إعلان القائمة، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث بعد.

ويبقى أوليفر باومان حارس مرمى هوفنهايم هو الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا حاليا، علما بأن ناغلسمان سيعلن عن القائمة الأولية لمنتخب بلاده، يوم الخميس المقبل.