وذكر تشلسي في بيان: "يسرّ نادي تشلسي لكرة القدم أن يعلن تعيين تشابي ألونسو مدربا للفريق الأول".

وقال ‌ألونسو ⁠في بيان: "تشلسي أحد ⁠أكبر ​الأندية في ⁠عالم ​كرة القدم، وأشعر بفخر ​كبير بتولي منصب مدرب هذا ​النادي ‌العظيم".

ويأتي هذا الإعلان غداة خسارة تشلسي نهائي الكأس أمام مانشستر سيتي 0-1، في حين يتخبط في الدوري حيث يحتل المركز التاسع برصيد 49 نقطة متأخرا بفارق 30 نقطة عن أرسنال المتصدر، قبل جولتين من نهاية الموسم.

وبرز ألونسو كواحد من أبرز المدربين في أوروبا بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني لإحراز ثنائية الدوري والكأس من دون هزيمة في موسم 2023-2024.

كما أوصله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث مُني بخسارته الوحيدة في ذلك الموسم أمام أتالانتا الإيطالي 0-3.

وبعد رحيله إلى ريال مدريد لم يستمر مشواره سوى 7 أشهر مع النادي الملكي بعد تسلمه مهامه الفنية العام الماضي، وغادر العاصمة مدريد في يناير.

ويواجه ألونسو مهمة شاقة لإعادة تشلسي إلى المنافسة على الألقاب الكبرى، حبق عكست هزيمته على ملعب ويمبلي السبت تخبط الفريق الذي يغيب عن الألقاب المحلية للموسم الثامن تواليا، رغم الاستثمارات الضخمة في سوق الانتقالات.