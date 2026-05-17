وقال معتمد جمال في مؤتمر صحفي عقب المباراة أنه لم يكن يريد وصول المباراة إلى ضربات الجزاء الترجيحية رغم تدريب اللاعبين عليها.

وأضاف: "الفريق لم يكن في حالته خلال لقاء اليوم، بالرغم من الهدف المبكر الذي سجله الزمالك. في الشوط الثاني تحسن أداء المنافس، ولكننا سنواصل العمل من أجل المباراة المقبلة أمام سيراميكا للتتويج ببطولة الدوري المصري، حتى لا نخسر لقبا آخر".

وأوضح أن: "تراجع لاعبي الزمالك في الشوط الثاني كان بسبب خوفهم على هدف التقدم، والمنافس كان أفضل من الزمالك في مباراة اليوم".

وتابع قائلا: "نعمل بالإمكانيات المتاحة واللاعبين المتواجدين بالفريق، ومحمد إسماعيل يعاني من إصابة قبل اللقاء، ومحمود حمدي الونش لم يستطع اللعب أيضا، وكنت أشعر بتعب اللاعبين ولذلك فضلنا الاعتماد على التحولات في الشوط الثاني، ولم يحالفنا التوفيق في المباراة".

وتوّج فريق اتحاد العاصمة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بعد تغلبه على الزمالك 8-7 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد، علما أن الفريق الجزائري كان قد فاز بهدف في لقاء الذهاب.