وفاز اتحاد العاصمة 8 - 7 على الزمالك بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان عقب انتهاء لقاء الإياب بين الفريقين بفوز الفريق الأبيض 1 - صفر، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الفريق الجزائري على نظيره المصري في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي.

وجاء هدف الزمالك الوحيد في الوقت الأصلي عبر نجمه الفلسطيني عدي الدباغ في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وابتسمت ركلات الترجيح في النهاية لمصلحة اتحاد العاصمة الذي سبق أن توج بالبطولة عام 2023.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية التي يتوج بها اتحاد العاصمة في الموسم الحالي، بعدما توج بلقب كأس الجزائر للمرة العاشرة في تاريخه الشهر الماضي، عقب فوزه على شباب بلوزداد في المباراة النهائية.

وضرب اتحاد العاصمة موعدا في مباراة السوبر الأفريقي ضد الفائز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، والتي يتنافس عليها الجيش الملكي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حيث يخوضان مباراة الذهاب في نهائي البطولة غدا الأحد، بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في لقاء الإياب بالعاصمة المغربية الرباط يوم 24 مايو/أيار الجاري.

وكان الزمالك يأمل في أن يحصد لقبه الثالث في المسابقة القارية، التي سبق أن توج بها عامي 2019 و2024، وأن يحصل على قوة دفع معنوية قبل لقائه الختامي في بطولة الدوري المصري الممتاز ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الأربعاء المقبل، حيث يحتاج لحصد نقطة التعادل للتتويج بالبطولة للمرة الـ15 في تاريخه.