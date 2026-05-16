ويدين سيتي بالفوز إلى الغاني أنطوان سيمينيو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 72 بكعب قدمه، مانحا فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقب الثاني هذا الموسم.

وسبق لسيتي أن توج هذا الموسم بلقب كأس الرابطة بفوزه في النهائي على أرسنال، الفريق الذي يتصارع معه أيضا على لقب الدوري الممتاز حيث يحتل فريق غوارديولا المركز الثاني بفارق نقطتين عن "المدفعجية" قبل مرحلتين على ختام الموسم.

ورغم الارهاق، تمكن سيتي من التغلب على تشلسي الذي أخفق في إنقاذ موسم مضطرب والحصول على بطاقة المشاركة القارية من خلال إحراز اللقب، كونه يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز.

ودخل سيتي لقاء السبت بعد فوزه في منتصف الأسبوع على كريستال بالاس 3-0 في مباراة مؤجلة في الدوري الذي يعود عليه الثلاثاء للقاء صعب جدا ضد بورنموث السادس، أي في اليوم التالي للقاء أرسنال ببيرنلي الهابط إلى "تشامبيونشيب".

وخاض سيتي نهائي كأس إنجلترا للموسم الرابع تواليا في انجاز غير مسبوق، معوضا خسارته النهائيين الأخيرين أمام جاره مانشستر يونايتد (1-2) وبالاس (0-1) تواليا.

وفاز غوارديولا بالكأس مرتين عامي 2019 و2023، وبإحرازه للمرة الثالثة، رفع رصيده إلى 20 لقبا بالمجمل منذ وصوله إلى سيتي قبل عقد من الزمن.