وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية فإن هذا القرار يأتي رغم إسقاط التحقيقات المتعلقة باشتباه في تورط الحكم في قضية اعتداء جنسي.

وكان من المقرر أن يعمل ديبرينك، 38 عاما، في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل كحكم مساعد في تقنية الفيديو "فار".

ووفقا لتقارير إعلامية، فقد تم اتهام ديبرينك بالاعتداء الجنسي على قاصر في لندن، وتم القبض عليه.

غير أن التحقيق الذي أجرته الشرطة توقف لعدم كفاية الأدلة، بحسب التقارير.

ونقلت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية عن ديبرينك قوله إنه بريء.

وقال الحكم: "يحزنني جدا أنني اتهمت زورا "، مضيفا أنه من المؤسف أن يقرر الفيفا عدم الاستعانة به في كأس العالم.