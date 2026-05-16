وكتب برشلونة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "جاء كنجم.. ويرحل كأسطورة".

وتابع النادي متحدثا عن لاعبه ليفاندوفسكي (37 عاما): "شكرا روبرت ليفاندوفسكي على كل هدف وكل معركة وكل لحظات سحرية أثناء ارتداء القميص، ستبقى برشلونيا للأبد".

بدوره كتب اللاعب رسالة وداعية عبر حسابه على "إنستغرام" قال فيها: "لقد حان الوقت لأن أمضي.. المهمة تحققت".

وأضاف: "4 مواسم، 3 بطولات للدوري، لن أنسى الحب الذي حظيت به من المشجعين، كتالونيا لها مكان في قلبي، شكرا لجميع الذين التقيتهم خلال هذه الفترة، شكرا لابورتا، رئيس النادي، الذي سمح لي بأن أعيش أكثر الفترات المميزة في مسيرتي الاحترافية".

وانتقل ليفاندوفسكي إلى برشلونة قادما من بايرن ميونخ في تموز 2022 حيث لعب مع بايرن 375 مباراة سجل خلالها 344 هدفا وصنع 73 هدفا بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الإحصائي، كما حصد القدر الأكبر من البطولات في مسيرته مع النادي الألماني، أبرزها دوري أبطال أوروبا.

ولعب المهاجم البولندي الدولي 191 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها 119 هدفا وصنع 24 هدفا.

وكان عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، فيما لم يتوصل اللاعب لاتفاق بشأن تمديد عقده، وسبق أن أكدت تقارير صحفية عدة من بينها صحيفة "ماركا" أن إدارة النادي الإسباني لم تجر مفاوضات مع اللاعب بشأن تجديد عقده.

وارتبط اسم ليفاندوفسكي، بحسب التقارير، بالانتقال إلى الدوري السعودي، لاسيما فريق الهلال الباحث عن تدعيم صفوفه بعناصر جديد، بالإضافة لإمكانية الانتقال للدوري الأميركي أيضا.